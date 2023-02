Überfall auf Taxifahrer Angeklagte legen Revision ein

Die jungen Männer waren vergangene Woche erstinstanzlich zu neuneinhalb- bzw. vierjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Dem dritten Angeklagten wurde eine Bewährungsstrafe auferlegt. Den zu Haftstrafen Verurteilten wurde gemeinschaftlicher besonders schwerer Raub in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung in zwei Fällen vorgeworfen. Um an das Geld der Opfer zu kommen, sollen sie diese mit massiver Gewalt überwältigt haben. Auch ein Messer und einen Hammer sollen sie dabei eingesetzt haben.