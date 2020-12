Kostenpflichtiger Inhalt: Überfall auf Luxushändler in Düsseldorf : Die billigen Uhren für 15.000 Euro ließen sie liegen

Foto: Gerhard Berger 18 Bilder Juwelier auf der Kö in Düsseldorf überfallen

Düsseldorf In einer spektakulären Aktion haben bislang unbekannte Täter am Montag am helllichten Tag ein Geschäft für Luxusuhren überfallen und ausgeraubt. Der Schaden liegt bei rund einer Million Euro. Von den Tätern fehlt weiterhin jede Spur. Kö-Juweliere sind schon oft überfallen worden.