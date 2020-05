Überblick für Düsseldorf : Die Gottesdienste zu Pfingsten

Heilige Messe in St. Gertrud in Eller. (Archiv) Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Pfingsten ist für Christen das Fest der Sendung des Heiligen Geistes und gilt als Geburtsfest der Kirche. Damit endet die 50-tägige Osterzeit. In Düsseldorf werden katholische und evangelische Gottesdienste gefeiert. Hier ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zunächst die Heiligen Messen in den katholischen Gemeinden:

Benrath/Urdenbach

In St. Cäcilia an der Hauptstraße 12 werden zu Pfingsten folgende Heilige Messen gefeiert: Am Sonntag, 31. Mai, und Montag, 1. Juni, um 8.30, 9.45 und 11 Uhr. Die Vorabendmessen sind am Samstag, 30. Mai, ist um 17 und 18.15 Uhr in Herz Jesu an der Urdenbacher Allee 113. Für jeden Gottesdienst werden Sitzplätze unter www.kkbu.de online vergeben.

Hassels/Reisholz

Am Pfingstsonntag und -montag werden um 9.30 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche, Kappeler Straße 184, und um 11 Uhr in der St.-Antonius-Kirche, Am Schönenkamp 143, Heilige Messen gefeiert. Die Vorabendmesse am Samstag ist um 17 Uhr in St. Antonius. Dort wird auch am Sonntag um 18 Uhr eine Heilige Messe gefeiert. Die Anmeldung ist bis Freitag 12 Uhr im Pastoralbüro unter Telefon: 0211/741952 oder per E-Mail: gottesdienste@antoniuselisabeth.de möglich.

Wersten/Itter/Himmelgeist/Holthausen

In den drei großen Kirchen in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen werden zu Pfingsten folgende Gottesdienste gefeiert: am Sonntag um 9.30 Uhr in St. Maria in den Benden, Burscheider Straße 20, sowie um 11 Uhr in St. Maria Rosenkranz, Dechenweg 40, und St. Joseph, Am langen Weiher 21. In St. Josef findet außerdem am Pfingstmontag um 11 Uhr eine Heilige Messe statt. Die Vorabendmesse am Samstag wird um 17 Uhr in St. Josef und um 18.30 Uhr in St. Maria Rosenkranz gefeiert. Ticketbestellung unter www.meinegemein.de.

Die Pfarreiengemeinschaft Eller-Lierenfeld bietet zu Pfingsten folgende Gottesdienste an: In St. Gertrud, Gertrudisplatz, wird am Pfingstsonntag um 8, 10, 12 und 18.30 Uhr eine Heilige Messe gefeiert, in St. Augustinus an der Deutzer Straße um 9.30 und 10.30 Uhr und in St. Michael, Posener Straße, um 11 Uhr. Die Vorabendmesse ist am Samstag um 17.30 Uhr in St. Gertrud. Am Pfingstmontag werden die Heiligen Messe um 8, 10 und 12 Uhr in St. Gertrud, um 9.30 Uhr in St. Augustinus und um 11 Uhr in St. Michael gefeiert. Alle Gottesdienstbesucher müssen bei Eintritt in die Kirche ihren Namen, ihre Adresse und ihre Telefonnummer angeben, damit Infektionsketten nachvollzogen werden können.

Altstadt/Carlstadt/Innenstadt

Die Vorabendmessen zu Pfingsten finden am Samstag um 17 Uhr in St. Lambertus am Stiftsplatz und in St. Mariä Empfängnis an der Oststraße sowie um 18 Uhr in der Dominikanerkirche St. Andreas, Andreasstraße 10, statt. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 1. Juni, gibt es jeweils um 17 Uhr eine Heilige Messe in St. Lambertus, jeweils um 10 und 12 Uhr in St. Maximilian, Schulstraße 15, und jeweils um 10.15 und 12 Uhr in St. Mariä Empfängnis. In St. Andreas wird jeweils um 8.30, 11 und 18 Uhr die Heilige Messe gefeiert. Voranmeldung für St. Andreas unter: www.jesaja.org/org/duesseldorf/dominikaner.

Oberkassel/Lörick/Heerdt

Im Linksrheinischen werden die Gottesdienste zu Pfingsten wie folgt gefeiert: am Pfingstsonntag um 10 Uhr (Familienmesse), 11.30 und 18 Uhr in St. Antonius an der Luegallee und um 8.30 sowie 18 Uhr (Pfingstvesper) in St. Benediktus, Alt Heerdt 1. Am Pfingstmontag ist um 10 Uhr ein Hochamt in St. Maria, Hilfe der Christen, Lörickerstraße 35, und um 11.30 Uhr ein Hochamt in St. Antonius. Dort wird auch um 18 Uhr eine Heilige Messe gefeiert. Vorabendmessen gibt es am Samstag, 30. Mai, jeweils um 18.15 Uhr in St. Benediktus und um 17 Uhr in St. Maria, Hilfe der Christen. Anmeldung per E-Mail über das E-Mail-Formular auf www.santobene.de. Die telefonische Anmeldung für alle Gottesdienste ist Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr unter Telefon 0211/57 79 00 13 möglich.

Derendorf/Pempelfort

Die Katholische Kirche Derendorf Pempelfort feiert an Pfingstsamstag um 17 Uhr, am Pfingstsonntag und Pfingstmontag jeweils um 11 Uhr einen Gottesdienst in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit an der Jülicher Straße. Eine Anmeldung ist wegen der begrenzten Teilnehmerzahl zwingend erforderlich. Man kann sich entweder über www.kath-derendorf-pempelfort.de (Bestätigungsmail des Pastoralbüros berechtigt zum Besuch des Gottesdienstes) oder unter Telefon 0211/94 68 48 112 anmelden.

Flingern/Düsseltal

Die Katholische Kirche Flingern Düsseltal bietet zu Pfingsten am Samstag um 18 Uhr eine Vorabendmesse in Liebfrauen, Degerstraße, an. Am Sonntag und Montag gibt es um 9.45 Uhr eine Heilige Messe in St. Elisabeth und Vinzenz, Vinzenzplatz 1, und um 11.15 Uhr in St. Paulus, Paulusplatz 2. Die Abendmesse am Sonntag wird um 19 Uhr in Liebfrauen gefeiert. Die Teilnehmerzahl ist wegen der Abstandsregeln in Coronazeiten in den drei Kirchen auf jeweils 50 begrenzt. Weitere Informationen zur Anmeldung erhalten Interessierte unter www.katholisches-flingern-duesseltal.de.

Gerresheim/Vennhausen/Hubbelrath

Die Kirchengemeinde St. Margareta bietet mit dem Pfingstfest die Möglichkeit, sich online zu den Gottesdiensten unter www.st-margareta.de anzumelden und zwar für die Kirchen St. Margareta, St. Ursula und St. Katharina. Für Gemeindemitglieder ohne Internetzugang besteht die Möglichkeit der telefonischen Anmeldung im Pastoralbüro dienstags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr unter Telefon 0211/28 93 30. Die Anmeldung für die Wochenend-Gottesdienste sollte bis zum davorliegenden Donnerstag einschließlich erfolgt sein. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag finden in St. Margareta, Gerricusplatz, um 9.30 und um 11.15 Uhr Heilige Messen statt. Um 9.30 Uhr ist die Heilige Messe in St. Reinold, Pastor-Finke-Weg 5, und um 11.15 Uhr eine Kirchenmusikalische Stunde in St. Katharina, Katharinenstraße 20. Heilige Messen werden am Pfingstmontag um 8 Uhr in St. Maria vom Frieden, Dreherstraße 202, um 9.30 Uhr in St. Ursula, Margaretenstraße 1, und um 11.15 Uhr in St. Katharina gefeiert. Die Vorabendmessen sind am Samstag, 30. Mai, um 18 Uhr in St. Viktor, Am Neuenhof 3, und um 18.15 Uhr in St. Margareta, Gerricusplatz.

Rath/Oberrath/Mörsenbroich

Die Kirchengemeinde St. Franziskus-Xaverius bietet zu Pfingsten folgende Gottesdienste an: am Pfingstsonntag, 31. Mai, und am Pfingstmontag, 1. Juni, um 8.30 Uhr eine Heilige Messe in polnischer Sprache und um 10.30 Uhr in St. Josef, Rather Kirchplatz 12, um 9.45 Uhr in der Kirche Zum Heiligen Kreuz, Rather Kreuzweg 43, und um 11 Uhr in St. Franziskus-Xaverius am Mörsenbroicher Weg 4. Für die Teilnahme am Gottesdienst müssen alle Teilnahmezettel ausfüllen. Diese gibt es beim Einlass oder vorab online unter www.dem-leben-dienen.de.

Unterrath/Golzheim/Stockum/Lohausen/Lichtenbroich

Die Kirchengemeinde Heilige Familie bietet Pfingsten in allen Kirchen Gottesdienste an. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag wird um 9 Uhr in St. Albertus Magnus, Kaiserswerther Straße 211, um 9.30 Uhr in St. Maria unter dem Kreuze, Am Klosterhof 6, um 10.15 und 11.30 Uhr in Heilige Familie, Carl-Sonnenschein-Straße 37, um 11 Uhr in St. Bruno, Kalkumer Straße 58, und um 18 Uhr in St. Maria Königin, Krahnenburgstraße 3, gefeiert. In St. Maria Himmelfahrt, Im Grund 99, ist am Pfingstmontag um 9 Uhr eine Heilige Messe. Für den Besuch der Heiligen Messe ist ein Ticket notwendig. Tickets gibt es unter: www.jesaja.org/org/duesseldorf/heiligefamilie.

Jetzt die Auflistung der evangelischen Gottesdienste in Düsseldorf zu Pfingsten:

Johanneskirche Stadtkirche

Johanneskirche, Martin-Luther-Platz 39

Pfingstsonntag 10 Uhr und 11.30 Uhr: Die Johanneskirche feiert ihren ersten öffentlichen Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Uwe Vetter, Überschrift: „Tout en rouge. Wie neugeboren!“, Johannesevangelium, Kapitel 3, Verse 1-9, Gesangsensemble und Wolfgang Abendroth (Orgel) Für die Gottesdienste wird um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0211. 82 82 66 22 werktags in der Zeit von 11 bis 17 Uhr gebeten. Außerdem ist eine Reservierung per E-Mail über tickets@duesseldorf-festival.de möglich. Am Eingang erfolgt jeweils eine Registrierung. Es gelten die Abstandsregeln von 1,50 Metern, und es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf-Mitte

Neanderkirche, Bolker Straße 36, Altstadt

Pfingstsonntag: 11 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrerin Antje Brunotte.

Für die Neanderkirche melden Sie sich telefonisch im Büro Bolkerstraße 36 an unter 0211 - 566 29 60, Montag bis Mittwoch 10 - 12 Uhr, Donnerstag 16 -18 Uhr und Freitag 10 -12 Uhr. Oder reservieren Sie online unter ticket.neanderkirche.de/

Kreuzkirche, Collenbachstraße 10, Derendorf

Pfingstsonntag: 10.30 Uhr und 12 Uhr, Gottesdienste mit Pfarrerin Brigitte Brühn

Pfingstmontag: 10.30 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Scharf

Für die Kreuzkirche melden Sie sich telefonisch im Büro Collenbachstraße 10 an unter 0211 - 94 82 70, Montag 10 - 12 Uhr, Mittwoch 10 - 13 Uhr, Donnerstag 16 - 18 Uhr und

Freitag 10 - 12 Uhr. Oder reservieren Sie online.

Evangelische Kirchengemeinde Benrath

Anbetungskirche, Hasseler Straße 71, Hassels Pfingstsonntag: 10 Uhr, Familiengottesdienst mit Taufe mit Pfarrer Christoph Breer Pfingstmontag: 11 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Christoph Breer

Dankeskirche, Weststraße 26, Benrath Pfingstsonntag: 11 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Florian Specht

Für diese Gottesdienste ist keine Anmeldung erforderlich. Am Eingang erfolgt jeweils eine Registrierung. Es gelten die Abstandsregeln von 1,50 Metern, und es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Evangelische Luther-Kirchengemeinde

Lutherkirche, Kopernikusstraße 9

Pfingstsonntag: 11.15 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Ralf Breitkreutz

Wer sonntags oder an einem Feiertag den Gottesdienst um 11.15 Uhr besuchen möchte, muss sich zuvor bis freitags, 11 Uhr, anmelden. Dies geht telefonisch im Gemeindebüro

unter 0211. 93 44 30 oder per Mail an lutherkgm@evdus.de.

Evangelische Oster-Kirchengemeinde

Melanchthonkirche, Graf-Recke-Straße 211

Pfingstmontag: 10 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Alfred Geibel

Trinitatiskirche, Eitelstraße 23

Pfingstsonntag: 10 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Alfred Geibel

Für diese Gottesdienste ist keine Anmeldung erforderlich.

Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde

Matthäikirche, Lindemannstraße 70

Die Emmaus-Kirchengemeinde feiert ihren Gottesdienst am Pfingstsonntag, um 11 Uhr mit Pfarrer Peter Andersen

Da es unter den Schutzmaßnahmen 50 Sitzplätze gibt ist eine Anmeldung im Gemeindebüro Grafenberger Allee 186 erforderlich: telefonisch unter 0211.99 19 00, Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr. Oder per E-Mail an buero.emmaus@evdus.de.

Evangelische Mirjam-Kirchengemeinde

Schlosskirche, Schlossallee 6

Samstag: 11 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Jochen Lütgendorf

Pfingstmontag: 11 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrerin Inga Bödeker. Der Gottesdienst findet bei gutem Wetter im Freien statt.

Da es unter den Schutzmaßnahmen 26 Sitzplätze gibt, ist eine Anmeldung im Gemeindebüro erforderlich: telefonisch unter 0211. 22 90 20, täglich von 9 - 12 Uhr, oder per E-Mail an mirjam@evdus.de

Evangelische Friedens-Kirchengemeinde

Friedenkirche, Florastraße 55

Pfingstsonntag: 10.30 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Martin Kammer (Predigt), Pfarrerin Konstanze Meschke und Pfarrerin Frauke Müller-Sterl (Liturgie)

Anmeldungen für die Gottesdienste im Gemeindebüro telefonisch an unter 0211 - 600 01 50, Montag, Dienstag und Mittwoch 9 - 12 Uhr, Donnerstag 15 - 18 Uhr.

Evangelische Kirchengemeinde Gerresheim

Gustav-Adolf-Kirche, Heyestraße 98

Pfingstsonntag: 10.30 Uhr und 11.45 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Rainer Withöft Pfingstmontag: 10.30 Uhr und 11.45 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Olaf Steiner

Eine Anmeldung im Gemeindebüro ist erforderlich: Telefonisch mittwochs von 10 – 12 Uhr und donnerstags von 16 – 17 Uhr, unter 0211. 580 30 10-16 .

Evangelische Tersteegen-Kirchengemeinde

Tersteegenkirche, Tersteegenstraße 84

Pfingstsonntag: 10.30 Uhr und 12 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrerin Felicitas Schulz-Hoffmann und Pfarrer Jürgen Hoffmann

Pfingstmontag: 10.30 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrerin Felicitas Schulz-Hoffmann und Pfarrer Jürgen Hoffmann

Zu jedem Gottesdienst ist aufgrund der begrenzten Platzanzahl eine Voranmeldung unter der Telefon 0211.43 41 66 oder 0211. 43 41 67 oder per Mail an tersteegenkgm@evdus.de erforderlich. Es gelten die Abstandsregeln von 1,50 Metern und es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Evangelische Kirchengemeinde Heerdt

Paul-Gerhardt-Haus, Heerdter Landstraße 30

Pfingstsonntag: 10.30 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Jörg Jerzembeck-Kuhlmann, Einlass ab 10 Uhr, Paul-Gerhardt-Haus. Da es unter den Schutzmaßnahmen 29 Sitzplätze gibt, ist eine Anmeldung im Gemeindebüro empfehlenswert: telefonisch unter 0211 – 50 15 46 oder per E-Mail an heerdt@evdus.de.

Evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf-Süd

Klarenbachkirche, Bonner Straße 24, Holthausen

Pfingstsonntag, 31. Mai: 9.30 Uhr, mit Pfarrer Hartmut Wölk

In der Klarenbachkirche gibt es unter den Schutzmaßnahmen 42 Sitzplätze, eine Anmeldung bis Freitag um 11 Uhr wird daher empfohlen. Telefonisch im Büro Adolf-Klarenbach-Straße 6, unter 0211 - 79 32 56, Montag und Dienstag 9 - 12 Uhr, Donnerstag und Freitag 10 - 12 Uhr. Oder per E-Mail unter holthausen@evdus.de.

Stephanuskirche, Wiesdorfer Straße 21

Pfingstsonntag, 31. Mai: 11 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Hartmut Wölk

In der Stephanuskirche gibt es unter den Schutzmaßnahmen 48 Sitzplätze, eine Anmeldung bis Freitag um 11 Uhr wird daher empfohlen. Bitte in Holthausen anmelden: Telefonisch im Büro Adolf-Klarenbach-Straße 6, unter 0211 - 79 32 56, Montag und Dienstag 9 - 12 Uhr, Donnerstag und Freitag 10 - 12 Uhr. Oder per E-Mail unter holthausen@evdus.de.

Evangelische Kirchengemeinde Kaiserswerth

Jonakirche, Niederrheinstraße 128,

Pfingstsonntag: 11 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Daniel Kaufmann

Pfingstmontag: 11 Uhr, Familiengottesdienst mit Pfarrer Daniel Kaufmann

Stadtkirche, Fliedner Straße 12

Pfingstsonntag: 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Jonas Marquardt

Pfingstmontag: 9.45 Uhr, Familiengottesdienst mit Pfarrer Jonas Marquardt