Freizeit in Düsseldorf : Ein fischiges Wochenende

Düsseldorf Darf es die aktuelle Sonderausstellung des Aquazoos sein – und danach vielleicht eine Portion Flammlachs? Das Düsseldorfer Freizeitangebot kann zu charmanten Kombinationen einladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Natürlich lieben die Menschen überall ihr Wochenende als Belohnung für die Strapazen vorangegangener Tage, aber der Rheinländer ist ganz besonders gut darin, es regelrecht zu zelebrieren. Freizeit, das können wir! Da artet es fast wieder in Stress aus, aus der Fülle von Ausstellungen, Events, Konzerten und sonstigen Angeboten das für uns beste – sagen wir: herauszufischen. Und wo wir beim Fischen sind: In diesen Tagen bietet sich in Düsseldorf eine ganz besonders charmante Kombination von Freizeitunternehmungen an, die irgendwie zusammengehören – und auch wieder nicht.

Da wäre einerseits die Sonder-Ausstellung unter dem Titel „Sex and Gender – Diverse Geschichten aus der Natur“, die seit einigen Tagen in den Aquazoo in Stockum lockt (Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 10 bis 18 Uhr). Der Titel klingt verheißungsvoll – das Naturkundemuseum ist eben viel mehr als eine Sammelstelle für Fisch-Fossile oder Seeigel, sondern befasst sich hier auch mal mit aktuellen und relevanten Debatten-Themen wie eben der Gender-Diskussion. Und verspricht dabei auch Beschäftigung mit Themen wie spontanem Geschlechterwechsel und der Frage, was eigentlich „normal“ ist – ein Schelm, wer vermutet, dass das Haus sich davon auch ein bisschen zusätzliche Aufmerksamkeit erhofft. Ich hätte als Alternativtitel übrigens noch vorgeschlagen: „Was Sie schon immer über Knochenfische und Seepferdchen wissen wollten, aber nie zu fragen wagten“.