Fußball in Düsseldorf : Oldies aus Eller kicken jetzt in Japan

Die Ü60-Fußballer trainieren auf der Sportanlage in Eller. Foto: Anne Orthen (ort)

Eller Der Fußball begeistert in Japan viele Menschen und genießt dort einen hohen Stellenwert. Das wird im Oktober auch eine Oldie-Auswahl mit Spielern aus Eller erleben, wenn die Ü60-Truppe an einem Turnier in Osaka teilnimmt.

Von Sebastian Kalenberg

Ex-Nationalspieler und Kultkicker Lukas Podolski, der spanische Welt- und Europameister Andrés Iniesta oder auch Fernando Torres, der mit Spanien ebenfalls WM- und EM-Titel feierte: In den letzten Jahren hat die japanische Fußball-Liga einige bekannte Fußballstars anlocken können, auch der Sport an sich hat in seiner Bedeutung in der Gesellschaft einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Fußball ist nach Baseball die beliebteste Mannschaftssportart der Japaner. Davon überzeugen wird sich im kommenden Oktober eine Ü60-Niederrhein-Auswahl, gespickt mit Spielern aus Düsseldorf und Umgebung, wenn sie zu einem Turnier nach Osaka fliegt. Initiator dieser Idee war Mino Y. Minomura. Der Japaner wurde in Osaka geboren, lebt aber in Düsseldorf und ist Teil des Ü60-Teams in Düsseldorf.

Die fußballbegeisterte Truppe hat sich vor rund einem Jahr gegründet, um gemeinsam wöchentlich auf dem Platz des TSV Eller 04 zu trainieren. Zuletzt haben sich die Düsseldorfer Oldies auch bei der Spielrunde des Niederrhein-Verbandes (FVN) angemeldet, belegen dort in einer Liga mit acht weiteren Teams aktuell den zweiten Rang. Mino Minomura gehört mit seinen 70 Jahren nicht nur zu den ältesten Akteuren des Teams, sondern sicherlich auch zu den aktivsten. Denn der Japaner spielt nicht nur für die Düsseldorfer, sondern auch für die Ü70-Nationalmannschaft seines Landes. Mit ihr gewann er im vergangenen Jahr die inoffizielle Weltmeisterschaft in Dänemark und holte den Wettbewerb für 2019 nach Osaka.

Info Gesucht wird der elfte Mann für Osaka Interesse Noch sucht die Ü60-Auswahl neue Spieler, um in Japan eine vollständige Mannschaft stellen zu können. Weitere Informationen gibt Jürgen Hagendorn unter 0171 1718807.

Kader Sollte das Team nicht ganz vollzählig sein, wird es Unterstützung von Japanern vor Ort geben.



FVN-Spielrunde Der letzte Spieltag der Ü60-Spielrunde findet am 22. Mai in Mülheim statt.

Dort hat Minomura nun kurzerhand noch ein weiteres internationales Oldie-Turnier organisiert und seine Mannschaft aus Düsseldorf eingeladen. „Wenn du die Chance hast, nach Japan zu kommen, dort Fußball zu spielen und dann auch noch mit einem Japaner, der Deutsch spricht, durchs Land reisen kannst, dann machst du das natürlich“, erzählt Jürgen Hagendorn vom Düsseldorfer Ü60-Team. Hagendorn, der zudem ehrenamtlich beim FVN aktiv ist, ging also auf die Suche nach Spielern, da die Düsseldorfer alleine keine Mannschaft in Japan hätten stellen können. Er kontaktierte die anderen Teams der Niederrhein-Spielrunde und bekam ein positives Feedback. „Aktuell haben wir zehn Spieler, die nach Japan fliegen werden. Wir sind aber noch auf der Suche nach weiteren Männern, die mitmachen wollen“, erklärt er.