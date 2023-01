Fahrpreise in Düsseldorf Hickhack bei Mindestpreisen für Uber und Co.

Die Stadt will günstige Preise für Fahrten in Mietwagen mit Chauffeur unterbinden. In einer aktuellen Vorlage für den Verkehrsausschuss am Mittwoch schlägt sie der Politik vor, von einer neuen Möglichkeit im Personenbeförderungsgesetz Gebrauch zu machen und einen Mindesttarif einzuführen. Der Grundpreis soll demnach bei 4,10 Euro liegen, der Kilometertarif bei zwei Euro. Zurzeit liegen auf Mobilitätsplattformen wie Uber buchbare Preise oft deutlich niedriger, können aber zu Zeiten hoher Nachfrage wie zu Silvester oder bei Messen auch viel höher sein.