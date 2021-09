Lieferdienste in Düsseldorf : Uber liefert jetzt auch für Restaurants

Düsseldorf Uber Eats ist in Düsseldorf gestartet, 70 Restaurants sind zu Beginn dabei. Wir haben uns das Angebot genauer angesehen und sagen, wo in der Stadt überall geliefert wird.

Die Konkurrenz für Lieferando wird in Düsseldorf noch größer. Nach Wolt vor zwei Wochen ist jetzt auch Uber Eats mit seinem Angebot in der Stadt gestartet. 70 Restaurants sind nach Angaben des Unternehmens integriert worden, angezeigt wird dem Nutzer eine Auswahl, die sich innerhalb eines bestimmten Radius um seine Adresse herum befindet. Bislang war Uber Eats in Deutschland nur in Berlin , Frankfurt, München , Köln und Bonn unterwegs.

„Bereits seit 2018 vermitteln wir in Düsseldorf unsere Fahrdienste – mit Uber Eats bringen wir nun das gesamte Uber-Erlebnis in die Landeshauptstadt. Davon werden nicht zuletzt die Gastronomen vor Ort profitieren“, sagt ein Sprecher des Unternehmens. Die Gebühren für die Restaurants dürften allerdings bei etwa 30 Prozent liegen, dafür steigt ihre Wahrnehmung.

Zum Start in der Landeshauptstadt heißt es vom Unternehmen: „Mit dem Start in Düsseldorf bietet Uber Eats den Lieferservice auch in einer der kulinarisch vielfältigsten Städte in Deutschland an, die von regionalen Spezialitäten, über ausgefallene Gastro-Konzepte bis hin zu internationalen und insbesondere asiatischen Top-Restaurants vieles zu bieten hat.“