Schützt die Stadt Taxiunternehmen? Klageserie zu Mietwagen mit Chauffeur in Düsseldorf

Die Zahl der Mietwagen mit Chauffeur, die auf Vermittlungs-Plattformen wie Uber oder Bolt unterwegs sind, steigt derweil weiter unaufhörlich an. Zuletzt waren es 1955 erteilte Konzessionen bei 312 Unternehmen. Damit sind die Mietwagen mittlerweile deutlich verbreiteter als Taxis, von denen es rund 1200 gibt. Die wiederum kritisieren seit Jahren einen angeblichen Verdrängungswettbewerb mit unwirtschaftlichen Preisen bei den Mietwagen. Diskutiert worden war im Rathaus in diesem Zusammenhang ein Mindesttarif für Mietwagen. Der wäre jedoch mit hohen Hürden verbunden, was Rechtsgutachten zeigten. So muss etwa ausgeschlossen sein, dass sich Wettbewerbsvorteile aus Rechtsverstößen ergeben, was eine Erklärung für die konsequenteren Kontrollen der Stadt ist.