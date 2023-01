Uber veröffentlicht Statistik Das beliebteste Ziel in Düsseldorf

Der Nutzer mit den meisten in der Uber-App gebuchten Fahrten in ganz Deutschland überhaupt ist den Angaben zufolge übrigens ein Düsseldorfer. Dieser ließ sich den Angaben zufolge in diesem Jahr 1045 Fahrten über die Uber-App vermitteln – das sind im Schnitt 2,9 Fahrten pro Tag. Rund 80 Prozent aller Fahrten in Düsseldorf seien mit Wasserstoff-, Elektro- oder Hybridfahrzeugen durchgeführt worden, hieß es weiter.