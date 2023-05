Transport auf dem Rhein Wann das historische U-Boot U17 am Samstag in Düsseldorf zu sehen ist

Update | Düsseldorf · Der Weg des 500-Tonnen-Kolosses über den Rhein führt am Samstag an der Landeshauptstadt vorbei. Schaulustige können ihn am Vormittag sehen – wir sagen, wann das U-Boot voraussichtlich da ist und was man wissen muss.

12.05.2023, 12:11 Uhr