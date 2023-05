Transport auf dem Rhein Ein historisches U-Boot passiert am Samstag Düsseldorf

Bereits am 1. Mai kam das U-Boot in Dordrecht in den Niederlanden an. Nach Angaben der Technik-Museen Sinsheim und Speyer soll die U17 bis Donnerstag dort bleiben und auf seine Reise vorbereitet werden. U17 fährt nicht selbst, sondern wird mithilfe einer schwimmenden Plattform transportiert. „Dies wird ein Transport an der Grenze zum Machbaren“, sagt der Präsident des Technik-Museums über das Vorhaben. Am Samstag geht es dann weiter von Duisburg nach Düsseldorf. Bislang gibt es noch keine genaue Zeitangabe, wann das U-Boot Düsseldorf passiert, dafür steht fest, dass die U17 als letzten Stopp an diesem Tag zwischen 17 und 18 Uhr in Köln ankommen soll.