Transport auf dem Rhein Historisches U-Boot begeistert Schaulustige in Düsseldorf

Zahlreiche Schaulustige haben am Samstag beobachtet, wie das ausgemusterte U-Boot U17 der Bundesmarine auf dem Weg von Kiel nach Speyer ins Technik-Museum an Düsseldorf vorbeikam. Kurz vor 11 Uhr war es im nördlichen Düsseldorfer Rheinabschnitt angekommen, fuhr von dort aus den der Messe vorbei und passierte schließlich das Rheinufer in der Altstadt. Dort war es wegen des parallel laufenden Japan-Tags besonders voll; auch am linken Rheinufer waren viele Zuschauer.