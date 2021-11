U-Bahn-Bau in Düsseldorf : Politik entscheidet erst 2024 über U81-Brücke

Düsseldorf Wie soll die neue U-Bahn über den Rhein kommen? Für drei Jahre sollen sowohl Brücke als auch Tunnel genauer geplant werden. Eins ist bereits klar: Die Kosten sind erheblich höher als bisher veranschlagt.

Die Politik sieht sich noch nicht bereit zu einer Entscheidung, ob eine neue Rheinbrücke entstehen soll - oder ob die U-Bahn-Linie U81 doch lieber durch einen Tunnel nach Lörick geführt wird. Der Stadtrat wird aller Voraussicht nach entscheiden, beide Varianten weiter zu planen und erst im Herbst 2024 die Entscheidung zu treffen. Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss diskutiert am Mittwoch über das Vorgehen, in zwei Bezirksvertretungen wurde bereits Rückhalt angedeutet.

Schon jetzt ist klar, dass das Großprojekt in beiden Fällen erheblich teurer wird als bisher angegeben: Die Streckenerweiterung inklusive Brücke auf Höhe der Arena würde nach aktuellen Schätzungen 305 Millionen Euro kosten und damit 84 Millionen Euro mehr als im Jahr 2016 ermittelt; als Hauptgrund gilt die allgemeine Preissteigerung beim Bauen. Falls sich die Politik für den Tunnel entscheidet, würden weitere 80 Millionen Euro hinzukommen. Noch völlig unklar ist, ob und wie viel Fördergeld winkt. Auch in dieser Hinsicht rät die Stadtverwaltung, zunächst beide Varianten weiter zu planen.

Dritter Abschnitt Flughafen-Terminal bis Flughafen-Fernbahnhof Dieser kurze Abschnitt erlaubt den Umstieg in den Fernverkehr und erhöht so den Nutzen der U81 enorm. Vierter Abschnitt: Flughafen-Bahnhof bis Ratingen-West Die Weiterführung in die Nachbarstadt ist ein Projekt für die ferne Zukunft.

Die U81 gilt als wichtigstes ÖPNV-Bauprojekt in der Landeshauptstadt. Schon seit Ende der 90er Jahre laufen die Planungen. Der Kostenpflichtiger Inhalt zweite Bauabschnitt, um den es politisch derzeit geht, soll das linksrheinische Düsseldorf und die angrenzenden Städte schneller an den Flughafen und die Messe anbinden. Die Strecke soll vom Handweiser in Heerdt durch Lörick laufen, den Rhein über- oder unterqueren und am Arena-Bahnhof an die bestehende Bahnstrecke andocken. Der erste Bauabschnitt, eine neue Strecke zwischen der Haltestelle Freiligrathplatz und dem Flughafen, befindet sich bereits im Bau.