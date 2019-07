Annalena Baerbock bei Maybrit Illner : „Die Demokratiedebatte gehört in den Mittelpunkt, nicht die Köpfe“

Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen über die Besetzung der Top-Jobs in Europa. Foto: Screenshot ZDF

Düsseldorf Machtpoker, ein Demokratiedefizit und ein schlechter Startschuß - Maybrit Illners Gäste geben der Entscheidungsfindung für Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin keine guten Haltungsnoten.

Darum ging’s

“Wie sieht ein EU-Kommissionspräsident aus, der Emmanuel Macron so gut gefällt wie Victor Orban und den Angela Merkel nicht ablehnen kann?” fragt Maybrit Illner am Abend im ZDF und gibt auch gleich selbst die Antwort: So wie Ursula von der Leyen. Drei Politiker, zwei Journalisten und einen Migrationsforscher hatte die Moderatorin eingeladen um über die Besetzung der Tob-Jobs im Europa zu sprechen.

Die Gäste

Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär

Annalena Baerbock, Parteivorsitzende Bündnis 90/Die Grünen

Martin Schulz, SPD, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments und Ex-SPD-Parteivorsitzender

Dirk Schümer, Europakorrespondent der „Welt“

Elisabeth Cadot, freie Journalistin und Korrespondentin aus Frankreich

Gerald Knaus, Soziologe und Migrationsforscher

Der Frontverlauf

Auch wenn Maybrit Illner viermal nachhakt: Keiner ihrer Gäste will wirklich darüber spekulieren, ob die Nominierung von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin nun die GroKo in Deutschland zerbrechen lässt. Darüber, wie es zu dieser Entscheidung kam und ob diese Art Machtpoker nun gut oder nicht ist, haben sie allerdings einiges zu sagen.

Martin Schulz läuft zu Höchstformen auf und erklärt dem Publikum, dass ihre Nominierung mit Sicherheit keine spontane Idee des französischen Präsidenten Macron gewesen sei: “Ich sehe ihn vor mir liegen in Brüssel im Hotel, den Emmanuel, wie er sich hin und her wälzt: Wie kann ich Mutti aus der Patsche helfen? Ach, da kommt die Ursula", ironisiert er die Vorgänge. „Das können Sie Ihrem Frisör erzählen.” Für den SPD-Politiker ist klar, dass die Idee für von der Leyen gut vorher abgestimmt gewesen sei, auch mit Angela Merkel. Das war ein geschickter Schachzug von Angela Merkel”, sagt Schulz, “die unpopulärste Ministerin ihrer Regierung -nur noch getoppt von Herrn Scheuer - nach Brüssel zu schicken. “

Annalena Baerbock macht ihrem Ärger ebenfalls Luft. Allerdings wettert die Vorsitzende der Grünen nicht gegen von der Leyen, sondern darüber, dass nun wieder nur über Personal statt über Inhalte geredet werde. Es gehe doch um die Europawahl, wo die Mehrheit der Europäerinnen und Europäer für ein starkes soziales Europa gestimmt hätten. Aber nun kreise die Diskussion “wieder nur um Köpfe”. Für sie sei die zentrale Frage: steht diese Kommission für ein soziales Europa und für eine Klimaunion? “Dafür haben wir gestritten, aber bei diesem Personengeschachere machen wir nicht mit.”

Die Entscheidungsfindung nennt Baerbock einen falschen Startschuss. “Die Europäische Demokratie gehört in den Mittelpunkt der Debatte, nicht die Frage ob wir eine Deutsche wollen oder nicht.”, sagt die Grüne und fordert auf, eher nach einem Weg zu suchen, damit so ein Problem nicht wieder auftauche.

In der Kritik an der Köpfe-Debatte stimmt die französische Korrespondentin Elisabeht Cadot ihr zu: “In Frankreich weiß kein Mensch was ein “Spitzenkandidat” ist“, sagt Cadot. Das sei ein ziemlich deutsches Wort. Die Leute in Limoges oder Montpellier hätten auch nicht für Timmermans oder Weber gestimmt. “Die haben dafür gestimmt, dass man Klimaprobleme und Migrationsprobleme angeht und dafür, dass Europa angesichts von Brexit auch zusammenbleibt.”

Auch Martin Schulz legt noch mal nach und kritisiert die Abläufe: “Regierungschefs bestimmen einen Exekutivchef - Das ist das Gegenteil von der Demokratisierung die Europa braucht.” Er darf auch noch mal sagen, wie er von Macrons Ablehnung von hält: Es sei schon „sehr arrogant“ von dem Franzosen, nun hinzugehen und zu sagen, dass ein Politiker, der seit Jahren eine Parlamentsfraktionen mit 200 Abgeordneten aus 28 Ländern und über 40 Parteien führe, nicht genug Erfahrung habe.

Welt-Korrespondent Dirk Schümer, der in Italien lebt, sagt: “Machtpolitich gesprochen hat Merkel reiche Beute von der Jagd zurückgebracht.” Lange sei keine deutsche Figur Eu-Kommissionspräsident gewesen, das sei doch durchaus ein Erfolg für die Kanzlerin. Viele junge Leuten fühlten sich hingegen von der Art, wie Entscheidungen gefällt würden geradezu veralbert.

CDU-Generalsekretär Paul Ziermiak will lieber nach vorne gucken: “Jetzt haben wir eine Kandidatin, jetzt müssten wir in die Debatte einsteigen.” Von der Leyen habe in und für Europa schon viel geschafft. “Jetzt sollten wir nach vorne blicken”, sagt er “Ich bin überzeugt, dass von der Leyen durch ihre Art und ihre Inhalte überzeugt.”

Darüber ob das auch beim der europäischen Flüchtlingspolitik gelingen wird, ist sich die Gesprächsrunde jedoch ebenfalls nicht einig. Migrationsforscher Gerald Knaus klagt, dass durch die „Sea-Watch-3“ -Debatte und die Festnahme der Kapitänin Carola Rackete ein völlig falsches Bild über das Problem entstanden sei, es gehe um eine kleine Zahl von Flüchtlingen und Matteo Salvini schlachte die Debatte in Italien für sich aus. Es gebe in den Ländern noch zu viele Probleme, die direkt vor Ort gelöst werden müssten. Seiner Ansicht nach müssen sich die Deutschen für andere Politik mit den europäischen Verbündeten einsetzen. “Denn Salvini, Orban und Kazcynski haben kein Interesse das problem zu lösen.”

Dirk Schumer beklagt, dass Italien lange allein gelassen wurde und jetzt in der „Sea-Watch“-Affäre von vielen in Deutschland verdammt werde. Da wünsche er sich mehr Respekt, schließlich entscheide nicht Salvini über Carola Rackete sondern ein Richter.

Baerbock gibt ihm Recht, es sei vor allem an der Zeit, die sehr überschaubare Zahl an Flüchtlingen in Deutschland aufzunehmen. In der Zukunft müsse man die Seenotrettung zu einer europäischen Angelegenheit zu machen, und dürfe sie nicht den zivilen Organisationen überlassen.

Journalistin Cadot, gefragt, was Frankreich unternehme um Italien zu entlasten, berichtet von Flüchtlingen die vor allem im Süden Frankreichs landen, wo ohnehin eine hohe Zahl an Migranten lebe und zudem die Arbeitslosigkeit hoch sei. Und da wählten die Leute vor allem die rechtsnationale Le Pen. “Es ist eine schwierige Situation.”

(juju)