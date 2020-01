Düsseldorfer Promis bei TV-Sitzung : OB Geisel und Frau gehen als Heidi Klum und Tom Kaulitz

Düsseldorf Gut vier Stunden dauert die Sitzung, knapp die Hälfte wird später in der ARD zu sehen sein. Bei der Fernsehsitzung versuchen die Promis, sich so originell wie möglich zu verkleiden.

Oberbürgermeister Thomas Geisel und seine Ehefrau Vera haben sich als prominentes Paar verkleidet: Sie gingen als Heidi Klum und Tom Kaulitz. Satiriker Jacques Tilly hatte sich in das Kostüm eines Adeligen aus dem Mittelalter geschmissen, eine lange Nase zierte sein Gesicht. „Die Ausuferungen jahrhundertlangen Inzests“, wie er meinte. Fortuna-Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann kam mit Ehefrau Silke als John Lennon und Yoko Ono – sie hielt ein Schild in der Hand mit der Aufschrift „War is over“ (Der Krieg ist vorbei). Der Grünen-Politiker und Anwärter auf das Oberbürgermeisteramt, Stefan Engstfeld, verriet: „Ich bin begeisterter Basketball-Spieler.“ Das war auch seinem Kostüm anzusehen, er trug nur ein leichtes Shirt. Kalt? „Mir ist total warm hier.“ Unter anderem wird die Sendung am 19. Februar ab 20.15 Uhr in der ARD zu sehen sein.

Text: Brigitte Pavetic

Fotos: Andreas Bretz