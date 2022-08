Tuning- und Poser-Kontrollen in Düsseldorf​: Golf-Fahrer flüchtet und verursacht Unfall​

Düsseldorf Bei Tuning- und Poser-Kontrollen in der Düsseldorfer Innenstadt hat die Polizei mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Unter anderem wurde ein Lamborghini sichergestellt, der von einem Edel-Tuner umgebaut worden war. Ein Golf-Fahrer flüchtete.

Sieben Stunden lang hat die Polizei in der Düsseldorfer Innenstadt am Sonntag wieder Tuning- und Poser-Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden am Coneliusplatz Dutzende Autos genau unter die Lupe genommen, mehrere aus dem Verkehr gezogen.

Allerdings dürfte das Fahrzeug verkehrsunsicher sein, da sämtliche Umbauten (Fahrzeugverbreiterung, Distanzscheiben, Sonderräder) nicht von einem Sachverständigen abgenommen wurden. Laut Polizei ist es auch zweifelhaft, ob diese überhaupt abnahmefähig sind. Es waren Schleifspuren an den Reifen und in den Radhäusern zu erkennen.

Im Rahmen des Einsatzes wollte eine Motorradpolizistin einen VW Golf anhalten und kontrollieren. Zunächst missachtete der Fahrer die polizeilichen Anhaltezeichen und fuhr weiter. An einer Ampel holte die Beamtin den Fahrer ein und gab erneut Anhaltezeichen. Zunächst schien der Fahrer zu folgen, gab dann jedoch Gas und fuhr über die Kavalleriestraße in den Rheinufertunnel ein.

An der Tunnelausfahrt Medienhafen prallte der Golf dann jedoch gegen einen an einer roten Ampel wartenden Seat aus Unna. Die Insassen des Seat kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 36-jährige Fahrer des Golfs blieb unverletzt. Er stand offenkundig unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er sich in der Vergangenheit bereits mehrfach Verkehrskontrollen entzogen hatte.