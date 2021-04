Die Polizei hat an Karfreitag 2021 eine groß angelegte Tuning-Kontrolle in Düsseldorf durchgeführt. Etliche Autos wurden am Corneliusplatz auf illegale Veränderungen geprüft. Der Car-Freitag, wie er in der Szene heißt, gilt als Saisoneröffnung für die Autoliebhaber.