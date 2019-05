Molkereiunternehmen : Tuffi und Landliebe sind jetzt in Düsseldorf zu Hause

FrieslandCampina-Vorstandsmitglied Hans Stöcker, hier mit Frau Antje, läutet zur Eröffnung eine Glocke. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der niederländische Molkereikonzern FrieslandCampina hat seinen deutschen Hauptsitz nun in Flingern. Am Donnerstag gab es eine große Frühstücksparty in der neuen Zentrale.

Der Molkereikonzern FrieslandCampina hat seine neue Deutschland-Zentrale in Flingern offiziell eröffnet. Das niederländische Unternehmen, zu dem die Marken Landliebe, Tuffi und Frico gehören, hatte im Februar rund 2800 Quadratmeter Büroflächen an der Luise-Rainer-Straße bezogen. Bis zu 150 Leute sollen dort künftig in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Finanzen und Personal arbeiten.

Der Umzug vom vorherigen Sitz in Heilbronn nach Düsseldorf sei eine wichtige strategische Entscheidung gewesen, sagt Deutschland-Chef Jan Kruise. Das Unternehmen will wettbewerbsfähiger werden und seine Marken stärken. Dazu braucht es Fachkräfte – die Kruise hier gefunden hat. Im vergangenen Jahr habe man von einem temporären Büro in Derendorf aus innerhalb von sechs Monaten 80 neue Mitarbeiter rekrutiert, sagt er „Es gibt in der Region viele gute Leute, die FMCG-Erfahrung haben.“ Die Abkürzung steht in der Branche für „Fast Moving Consumer Goods“ – also Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel..

Für die Landeshauptstadt spricht aus seiner Sicht auch, dass fast alle deutschen Landwirte der Eigentümer-Genossenschaft in NRW ansässig sind. Und die Nähe zur Konzernzentrale im niederländischen Amersfoort sowie zum Innovationszentrum in Wageningen. „Wir profitieren davon, dass wir unsere Experten jetzt viel schneller erreichen können“, sagt Kruise. Umgekehrt kämen auch die Mitarbeiter aus Amersfoort gerne nach Düsseldorf, wo nun in einem hellen Großraumbüro gearbeitet wird. Die Einrichtung ist modern, die Tische aller Mitarbeiter sind höhenverstellbar. „Aber bodenständig mit der Hand“, sagt Kruise und dreht zur Demonstration eine Kurbel. Ein Goodie für die Mitarbeiter: Der süße Schokoladendrink Chocomel kann den ganzen Tag frisch gezapft werden. Überhaupt soll das Getränk, das es bislang in Deutschland nur in einigen Supermärkten in NRW gab, bald das ganze Land erobern. „Schokoladengeschmack ist in Deutschland ganz groß“, sagt Kruise.