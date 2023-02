Nach Erdbeben in der Türkei und Syrien Hilfe für Erdbebenopfer auch in Düsseldorf angelaufen

In Heerdt wurden trotzdem seit dem frühen Dienstagmorgen Sachspenden gesammelt. „For Human, By Human“ hatte im Nett-Werk um Decken, Kissen, Winterjacken, Kinderkleidung und dicke Socken gebeten, die auf dem Firmengelände von Comfort Autotechnik an der Wiesenstraße abgeben werden konnten. Teilweise bildeten sich auf der Straße Autoschlangen, an der Einfahrt wurden die Sachspenden dankend in Empfang genommen. Beim Blick in die Autos waren nicht nur die Kofferräume voll, auch auf den Rücksitzen waren teilweise Kartons gefüllt mit Kleidung zu sehen. Die Resonanz auf den Aufruf war so groß, dass die Organisatoren fast gar nicht mehr wussten, wohin mit den ganzen Spenden. „Die große Halle ist voll, man ist schon beim Verladen“, hatte Sadettin Bilkay von der Ditib Moscheegemeinde Eller bereits am Mittag erfahren. Ab dem Nachmittag wurden dann auch helfende Hände im Eventcenter Benrath an der Bayreuther Straße gesucht, wo Sachspenden nur noch in Kartons angenommen wurden, damit keine Zeit verloren geht, um alles noch am Abend in die Türkei zu fliegen. Bis zum 16. Februar kann man täglich von 12 bis 20 Uhr noch Spenden vorbeibringen, benötigt werden Batterien, Taschenlampen, Windeln, Babynahrung, Hygieneartikel, Kerzen und Handschuhe für Kinder. Dann werden sich vier Lkws auf den Weg in die Türkei machen.