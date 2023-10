Nahostkonflikt strahlt nach Düsseldorf OB Keller sagt Türkei-Feier nach Erdogans Hamas-Aussage ab

Aussagen des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Nahostkonflikt haben auch Folgen für die diplomatischen Gepflogenheiten in der Landeshauptstadt. Nachdem Erdogan die radikal-islamische Terrororganisation Hamas am Donnerstag als „Befreiungsgruppe“ bezeichnet hatte, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Freitag seine Teilnahme an den Feierlichkeiten des Generalkonsulats zu 100 Jahre türkische Republik kurzfristig ab. Dort sollte Keller am Abend eigentlich eine Rede halten. Auch Messechef Wolfram Diener zog seine Zusage zurück und meldete sich ab, wie die Messe auf Nachfrage bestätigte.