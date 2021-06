Handel in Düsseldorf : So lief der Neustart für den Trödel am Aachener Platz

Der Trödelmarkt Aachener Platz war nach langer Corona-Pause gut besucht. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Nach siebeneinhalb Monaten hat am Samstag der Trödel am Aachener Platz in Düsseldorf wiedereröffnet. 1500 Besucher waren zugelassen – viele hatten sich seit Wochen auf diesen Tag gefreut. Doch auf dem Gelände galten einige Corona-Regeln.