Amtsgericht Düsseldorf : Rentner bestohlen: Paar verurteilt

Düsseldorf (wuk) Wegen eines fast filmreifen Geld-, Gold- und Diamantendiebstahls hat das Amtsgericht Düsseldorf ein Ehepaar am Dienstag zu Haftstraßen verurteilt – teils auf Bewährung. Beute für mehr als 20.000 Euro hatte das Paar laut Geständnissen im April 2017 mit einem dritten Komplizen bei einem jetzt 81-jährigen Rentner gemacht.

Den Senior hatten sie nach diversen Kontakten zu der 28-jährigen Frau bei einem Abendessen in der Altstadt offenbar gezielt betrunken gemacht und ihn dann mit einem Taxi in seine Wohnung gebracht. Während der Senior den Rausch ausschlief, hatte das Trio seine Wohnung ausgeplündert. Dabei fielen den Dieben neben Brillanten für 8000 Euro auch über 13.000 Euro in die Hände, Goldschmuck und eine Luxusuhr.