Prozess in Düsseldorf Trickdiebe erbeuteten wertvolle Kette mit Diamanten

Düsseldorf · Mehr als zwei Stunden soll eine Vierer-Gruppe die Angestellten in einem Leihhaus in Düsseldorf abgelenkt haben, in dem sie vorgaben, sich für wertvollen Schmuck zu interessieren. Um eine Vitrine zu öffnen, nutzen sie einen ganz besonderen Trick.

06.02.2023, 14:22 Uhr

Der Prozess vor dem Düsseldorfer Amtsgericht startet am 25. April. Foto: dpa/Oliver Berg

Von Wulf Kannegießer