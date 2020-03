Bauen in Düsseldorf : Neubau an der Oststraße bedeutet das Aus für die „Park-Kultur“

Der kulturelle Treffpunkt im Viertel muss sich neue Räumlichkeiten suchen. Die Betreiber zeigen Verständnis für die Entscheidung der Politik.

An der Oststraße 118 will ein Projektentwickler das alte Haus abreißen und einen siebengeschossigen Neubau errichten. Drei weitere Gebäude sind im Innenhofbereich geplant, auch eine Tiefgarage soll es geben. 37 Wohnungen entstehen so, vorgesehen ist ein Mix aus Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen, wie Silke Wodarz von der Bauaufsicht in der Sitzung der Bezirksvertretung 1 erläuterte. Der Innenhof soll gärtnerisch aufwendig gestaltet werden, auch ein Kinderspielplatz wird gebaut, die Dächer der Häuser im Innenhofbereich werden intensiv begrünt. Bei zwei Gegenstimmen wurde der Bauvorbescheid erteilt. So weit, so gut.