Versteckter Trauort Romantische Hochzeiten in der Schlosskapelle

Am 1. August 2014 standen Bianca und Nils Webers in der Schlosskapelle Garath selbst vor dem Altar. „Die Location war ein Geschenk von Alexandra Schlensog“, erinnert sich Bianca Webers. Ihre Freundin stellte nicht nur die von ihr betreute Kapelle zur Verfügung, sondern kümmerte sich auch um die gesamte Organisation. „Die Dekoration am Altar, der Schmuck an den Bänken und die Hinweisschilder durch den Park – alles war perfekt vorbereitet“, sagt Webers.