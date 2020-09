Freizeit : Aus für das „Traumkino für Senioren“

Düsseldorf Weil kaum noch jemand gekommen ist, steht das Kinoprogramm für Senioren in Düsseldorf vor dem Aus. Grund sind unter anderem die Corona-Regeln.

„Nach dem Lockdown ab Mai haben wir das Traumkino an vier Terminen wieder ins Programm aufgenommen“, sagt Kino-Betreiber Sebastian Riech. Die Besucherzahl aber blieb im einstelligen Bereich, an einigen Terminen sogar bei Null. „Das ist wirtschaftlich nicht zu tragen, leider“, sagt Riech, der das Traumkino immer gern durchgeführt hat. Allerdings machten ihm die Regeln zur Eindämmung des Corona-Virus die Arbeit schwer. Kaffee und Kuchen vor der Vorstellung sind verboten, ausschließlich der Film gehörte nur noch zum Traumkino. „Viele Senioren sind aber oft nur wegen der Geselligkeit gekommen, der Film war da zweitrangig“, sagt Riech. Außerdem haben ältere Mitbürger doch Angst, in Zeiten der Pandemie in die Öffentlichkeit zu gehen, sagt Horst Grass. Der jetzt 80-Jährige hat von Beginn an das Traumkino begleitet. Grass weiß, dass die aktuellen Hygiene-Regeln für viele Senioren ein Problem darstellen. „Sie lassen sich kaum diktieren, im Kino bis zum Sitzplatz einen Mund-Nase-Schutz zu tragen“, sagt Grass, der viele schöne Erinnerungen an das Traumkino hat. Wenn zum Beispiel das Karnevals-Prinzenpaar vor der Vorstellung die Besucher mit einem „Helau“ begrüßt hat, war das für die Besucher stets ein Höhepunkt.