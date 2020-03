300 Teilnehmer wurden in Düsseldorf erwartet : Trauerfeier für Burkhard Hirsch wird verschoben

300 Teilnehmer wurden in Düsseldorf erwartet

Düsseldorf Beerdigung sollen auch in der Corona-Krise stattfinden. Trauerfeiern in Kirchen müssen nach der Schließung der Gotteshäuser aber verschoben werden. Dies betrifft nun einen prominenten Düsseldorfer.

Die Trauerfeier für den verstorbenen Düsseldorfer FDP-Politiker Burkhard Hirsch ist abgesagt worden. Sie sollte am 28. März in Oberkassel stattfinden. Mehr als 300 Besucher, darunter NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und FDP-Chef Christian Lindner, hatten ihre Teilnahme für die Feier in der Kirche St. Antonius angekündigt. Weitere Politprominenz aus Berlin wurde erwartet, darunter auch ehemalige Minister.