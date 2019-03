Beliebter Düsseldorfer Koch gestorben: Trauer um Ralf Weißbrodt

Ralf Weißbrodt ist am vergangenen Samstag gestorben. . Foto: Sabine Kricke

Die Düsseldorfer Gastronomie verliert einen ihrer kreativsten Köpfe.

Er war ein Gastgeber wie aus dem Bilderbuch. Und auch seine Lokale hatten immer etwas Pittoreskes. Vor zwei Jahren hat Ralf Weißbrodt mit La Manufacture an der Münsterstraße eine ehemalige Metzgerei zu einem der besten Bistros in Düsseldorf gemacht, indem er das mehr als 100 Jahre alte Kleinod behutsam aufhübschte und um viele Details geschmackvoll ergänzte.

Geschmack – darum hat sich das Leben des Patrons ohnehin immer gedreht. Mit Lebensgefährtin Tinka Kalytta hat er bis vor einigen Jahren das Belgo Belga an der Esperantostraße geführt, wie das Manufacture ein Einraum-Lokal, in dem das charmante Paar seine Gäste wie Freunde im eigenen Wohnzimmer empfing. In fremden Wohnzimmern war der Koch, dessen Handschrift unüberschmeckbar französisch geprägt war, aber auch selbst häufiger Gast: Weißbrodt hatte sich zuletzt vor allem auf sein Cateringunternehmen konzentriert, kochte für Familienfeste und Unternehmen.