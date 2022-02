Nachruf : Trauer um den Gründer des Cafés Grenzenlos in Düsseldorf

Düsseldorf Walter Scheffler hatte an der Kronprinzenstraße einen Ort geschaffen, an dem Menschen mit geringem Einkommen sehr preisgünstige und zugleich gesunde Mahlzeiten einnehmen konnten. Er war ein Menschenfreund.

Besucher und Freunde des Cafés Grenzenlos trauern um Walter Scheffler. „Mit ihm ist ein Menschenfreund und Nachbar von uns gegangen, der sich zeit seines Lebens insbesondere für jene stark gemacht hat, die am Rande standen und leider immer noch viel zu oft stehen“, schreibt die SPD-Ratsfraktion. Scheffler, der 74 Jahre alt wurde und in Golzheim lebte, war Gründer des Cafés.

Geschaffen hatte er an der Kronprinzenstraße einen Ort, an dem Menschen mit geringem Einkommen sehr preisgünstige und zugleich gesunde Mahlzeiten einnehmen konnten. Scheffler war das Gesicht und der Botschafter des Cafés. In der Stadtgesellschaft wurde er nicht nur für sein außergewöhnliches Projekt hoch geschätzt. Der Sozialpädagoge und langjährige Dozent der Hochschule Düsseldorf war warmherzig, zugewandt und ein kreativer Vorkämpfer für Solidarität und Inklusion. „Jeder, der ihm begegnete, spürte das Menschliche, das ihm so wichtig war“, sagt SPD-Ratsfrau Marina Spillner. Vor allem sein Lachen und seine gute Laune hätten etwas Ansteckendes gehabt. Die Beisetzung findet laut Spillner auf dem Nordfriedhof statt, ein Termin stehe noch nicht fest.