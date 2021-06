Unfall in Düsseldorf : Tragischer Tod in Altkleidercontainer an der Lippestraße

Tragischer Tod in Altkleidercontainer an der Lippestraße

Düsseldorf Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus. Der 41-Jährige hatte offensichtlich versucht, Kleidungsstücke aus dem Schacht zu ziehen.

In der Nacht zu Samstag musste ein Mann, der im Einwurfschacht eines Altkleidercontainers an der Lippestraße in Unterbilk eingeklemmt war, durch die Feuerwehr befreit werden. Trotz schneller Reanimationsmaßnahmen starb der 41-Jährige wenig später in einer Klinik.