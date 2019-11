Kostenpflichtiger Inhalt: Tradition : So wird in Düsseldorf der Nikolaustag gefeiert

Laufen für einen guten Zweck: Die Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Regenbogen organisiert zum dritten Mal den „Nikolauf“. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Der 6. Dezember ein besibderes Datum in der Vorweihnachtszeit. Am Nikolaustag und dem folgenden Wochenende ist der Heilige auch an vielen Orten in Düsseldorf unterwegs.