Traditionelles Neujahrsschwimmen in Düsseldorf: Knallbunt und eiskalt

Düsseldorf Beim 54. traditionellen Neujahrsschwimmen wagten sich 185 Menschen in den eiskalten Rhein. Viele Schwimmer gingen mit kreativen Kostümen und bunten Plastiktieren ins Wasser.

Voraussetzung Am Neujahrsschwimmen darf jeder Träger des Rettungsschwimmerabzeichens in Silber teilnehmen, der mindestens 16 Jahre alt ist.

Angefangen hat das Neujahrsschwimmen vor mehr als einem halben Jahrhundert als Leistungstest für Rettungsschwimmer und -taucher im Winter. Inzwischen ist es eine große Party, zu der sich auch gerne verkleidet wird. So schwammen diesmal quietschend gelbe Enten, große rosa Flamingos, kleine Palmeninseln, Plüschhaie, ein Glücksschwein, Delfine und noch so einige Wassertiere mehr von der Rheinkniebrücke zum Löricker Paradieshafen.

Anders dachte da Simone Maniotis. Die Tauchlehrerin hatte eine komplette Palmeninsel im Gepäck. „Das ist ein Jux“, verrät die 42-Jährige vom Tauchverein Scuba Libre. „Unser Plan ist aber ins Wasser gefallen. Eigentlich sollte jeder der Scuba Libre ein T-Shirt mit einem Buchstaben tragen. Das hätte ‚Frohes Neues‘ ergeben, aber zwei haben sich krank gemeldet, so dass Buchstaben fehlen.“ Ihrem Spaß am Neujahrsschwimmen tat das keinen Abbruch. „Einem Taucher ist es völlig egal, welche Wetterbedingungen herrschen. Was kann man Schöneres machen, als in toller Gemeinschaft im Rhein die Aussicht zu genießen?“, fragt Maniotis. Es gibt viele, die sich etwas Schöneres vorstellen können.