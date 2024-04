Neue Idee für den Tourismus in Düsseldorf Was die Stadt von einem Selfie-Spot hält

Klaus Mauersberger von der CDU gab der Verwaltung dennoch mit, Möglichkeiten für ein mobiles Konzept mit nur geringem finanziellen Aufwand zu prüfen. Das könnte dann dem Ansatz von Düsseldorf Tourismus entsprechen. Er erinnerte daran, dass Düsseldorf einst bei einer Erhebung zur Selfie-Hauptstadt in Deutschland wurde. Zudem beobachte er etwa bei der Messe, wie sehr zigfach Logos der Veranstaltungen als Fotohintergrund genutzt würden. Auch in anderen Städten würden die Schriftzüge gerne genutzt, was er auch für Düsseldorf erwarten würde.