Nach Tod eines Motorradfahrers in Düsseldorf Autofahrerin wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Wieviel Schuld trägt eine heute 41 Jahre alte Autofahrerin am Tod eines Motorradfahrers auf dem Hennekamp? Die Frau soll durch ein illegales Wendemanöver den tödlichen Sturz des Mannes verursacht haben. Allerdings war der Motorradfahrer zu schnell unterwegs. Das Düsseldorfer Amtsgericht hat die Autofahrerin an diesem Donnerstag wegen fahrlässiger Tötung zu einer Haftstrafe von zehn Monaten zur Bewährung verurteilt. Zudem muss sie 5000 Euro an die Interessengemeinschaft Verkehrsunfallopfer spenden und erhält ein sechsmonatiges Fahrverbot. Die Amtsrichterin blieb damit weit unter dem Antrag des Staatsanwalts, der eine Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten gefordert hatte – ohne Bewährungsmöglichkeit. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.