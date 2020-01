Nach Fund im Park : Toter im Schlosspark-Teich: Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Nach dem Fund eines Toten im Schlosspark-Teich Eller am vergangenen Freitag, 24. Januar, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Nach dem Fund eines Toten im Schlosspark-Teich Eller am Freitag, 24. Januar 2020, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Spaziergänger hatten am Morgen auf einer Bank am Wasser Kleidung und persönliche Sachen gefunden. Zur selben Zeit entdeckten sie den leblosen Körper im Wasser. Die Feuerwehr konnte die Person nur noch tot bergen.