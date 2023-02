Auftritt in Düsseldorf Toten Hosen geben Benefiz-Konzert für Erdbebenopfer

Die Initiative „Flüchtlinge Willkommen in Düsseldorf“ veranstaltet am Dienstag, 19 Uhr, gemeinsam mit dem und im Zakk, Fichtenstraße 40, einen Abend mit „Lesung, Musik und Informationen zugunsten der Opfer“ des Erdbebens in der Türkei und Syrien. Alle Einnahmen des Abends gehen an die Betroffenen in den Regionen.