Aktion für Erdbebenopfer Benefizkonzert der Toten Hosen wird live in Radio und TV übertragen

Mehr als 100.000 Fans wollten eine Karte für das Benefiz-Konzert der Toten Hosen in Düsseldorf ergattern. Doch nur knapp über 10.000 Besucher passen in die Halle. Innerhalb von 60 Sekunden waren die 10.500 Eintrittskarten für das Benefizkonzert im PSD Bank Dome in Düsseldorf-Rath für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien verkauft. Mehr als 100.000 Fans hätten aber gerne ein Ticket bekommen, teilte die Band via Instagram und Facebook mit. Alle, die kein Glück beim Vorverkauf hatten, wird es freuen, dass das Konzert der Toten Hosen live im Radio im Sender WDR2 übertragen wird. Und: Nun streamt Magenta auch noch das Konzert kostenlos. Das posteten die Toten Hosen am 23. Februar auf Instagram. Der Livestream soll auf Magenta Musik und Magenta.TV abrufbar sein.