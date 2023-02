Benefiz-Aktion in Düsseldorf Was man zum Konzert der Toten Hosen wissen muss

Wer innerhalb von nur zwei Wochen ein Konzert mit mehr als 10.000 Besuchern auf die Beine stellen will, weiß, dass es hier und da Hindernisse zu überwinden gibt. Musikalisch sind die fünf Musiker der Toten Hosen und ihre Gäste Thees Uhlmann und den Donots bestens vorbereitet, wenn sich Freitagabend die Türen des PSD Dome für mehr als 10.500 Menschen öffnen. Dort spielt die Düsseldorfer Band vor ausverkauftem Haus ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei. Die Zahl der Opfer steigt weiter an. Inzwischen sind es an die 50.000.