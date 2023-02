Benefiz-Aktion in Düsseldorf Was man zum Konzert der Toten Hosen wissen muss

Die Rheinbahn sieht sich angesichts der beiden Groß-Events gut vorbereitet: Auf Anfrage heißt es: „Wir hatten auch in der Vergangenheit schon öfter die Situation, dass Fortuna-Fans von der Arena aus zum Dome gebracht wurden, zum Beispiel für anschließende DEG-Spiele.“ Die Rheinbahn hat am Stadion fünf Gelenkbusse im Einsatz, die ab 19.30 Uhr zwischen Arena und Dome pendeln. Hinter dem Parkplatz P2 gibt es eine Busspur und eine Haltestelle, da kommen die Fans hin und werden direkt zum Dome gebracht. Der Auftritt der Toten Hosen sei zeitlich extra so terminiert worden, dass die Fortuna-Fans die Möglichkeit bekämen, ihn im Anschluss an das Fußballspiel zu sehen. „Die Rheinbahn ist in ständigem Kontakt und Austausch mit den Veranstaltern und die Einsatzleitungen koordinieren bei solchen Veranstaltungen direkt vor Ort.“