Auftritt für Erdbebenopfer Benefiz-Konzert der Toten Hosen war sofort ausverkauft

Knapp über 15.000 Menschen passen bei Konzerten in den PSD Bank Dome in Düsseldorf-Rath. Und gerade die Toten Hosen füllen solche Hallen blitzschnell. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es auch auf die Tickets für das Benefiz-Konzert am 24. Februar zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien einen riesigen Run gab. Laut Band waren die Karten bereits nach 60 Sekunden weg.