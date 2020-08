Hauseinsturz in Düsseldorf : Tote Bauarbeiter werden obduziert

Die Unglücksstelle knapp zwei Stunden nach dem Einsturz des Hauses Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Es wird keine schnelle Antwort auf die Frage geben, wer Schuld hat am Einsturz eines Hauses an der Luisenstraße in Düsseldorf. An der Unglücksstelle haben jetzt Sachverständige das Sagen.

Zwei Bauarbeiter sind beim Einsturz eines Hauses an der Luisenstraße in der vergangenen Woche ums Leben gekommen. Jetzt werden die Leichname der beiden Männer (35 und 39 Jahre alt) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft obduziert. Zudem haben Sachverständige im Auftrag der Ermittlungsbehörde am Montag damit begonnen, die Überreste des Hauses zu untersuchen.

Die Beweissicherung wird mehrere Wochen dauern, bestätigt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Sachverständigen versuchen herauszufinden, wodurch genau und an welcher Stelle der Einsturz ausgelöst wurde.

Die Ermittler haben zudem Unterlagen der Stadt und des Architekten gesichert, um sie auszuwerten. Zudem hat es erste Zeugenvernehmungen gegeben, Experten der Stadt, Verteter des Düsseldorfer Architektenbüros und der Bauleiter werden vernommen. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ermittelt seit letzter Woche wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und Baugefährdung.

Das Haus sollte modernisiert und umgebaut werden. Bald sollte im Erdgeschoss eine Großtagespflege für fünf Kinder eröffnen. Wie die Eigentümer berichteten, stand das Gebäude zuletzt leer. Es hat die Form eines L, der Teil direkt an der Luisenstraße sieht unversehrt aus. Zusammengestürzt ist der lange Schenkel im Hof. Die Eigentümer wollten die Zeit bis zur nächsten Vermietung nutzen, um das Haus zu ertüchtigen.