Fussball am Flughafen Schalker gewinnt Torwandschießen am Düsseldorf Airport

Auch die beiden Flughafen-Geschäftsführer Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt nahmen außer Konkurrenz am Torwandschießen teil. Selbstverständlich ließ sich auch Oliver Fink nicht zweimal bitten. Durchaus gefühlvoll schlenzelte das frühere Mittelfeld-Rauhbein den Ball zweimal in das untere Loch. Und das, obwohl Fink zugab, das Torwandschießen sei nie seine Kernkompetenz gewesen, viel mehr die Grätsche. So reichte das Ballgefühl dann an diesem Tag nicht mehr für die obere und technisch anspruchsvollere Ecke, an der dann auch die meisten anderen Schützen scheiterten.