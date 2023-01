Verkehr in Düsseldorf Torfbruchstraße: Autofahrer versuchen, Stau auszuweichen

Die Verkehrsberuhigung der Josef-Neuberger-Straße war bereits vor den Änderungen auf der Torfbruchstraße immer wieder Gegenstand von Diskussionen in der Bezirksvertretung 7, mit der Eröffnung des neuen Lidl an der Dreherstraße hat sich die Situation weiter verschärft. Daher hatte die FDP schon in der Vergangenheit einen Prüfantrag an die Verwaltung auf den Weg gebracht, die Wohn- zur Einbahnstraße zu machen. Passiert ist bis heute jedoch nichts.