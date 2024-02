Top Ten Das sind die großen Werke in den Düsseldorfer Museen

Filmmuseum Nirgends verweilen die Besucher der Ausstellung so lange, können so viel entdecken und wiedererkennen wie bei den Kostümen. Da ist etwa das massige Kostüm – heute sagt man „Fatsuit“ – von Räuber Hotzenplotz aus dem Jahr 1974, verkörpert von Gerd Fröbe. Da ist der blutrote Anzug eines Kellners, den Designer Jean-Paul Gaultier für den Film „Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber“ schuf. Und da liegen die Ohren, die Klaus Kinski als Nosferatu trug. Wohl weniger bekannt, aber besonders wertvoll sind die Originalkostüme aus dem Film Yume von dem großen japanischen Regisseur Akira Kurosawa. In acht Teilen verfilmte er 1990 seine Träume, die mal in einem Gebirge im Schneesturm, mal in einer panischen Menschenmenge in Tokio spielen. Die Episode „Pfirsichblütentraum“ hat die wohl imposantesten Kostüme hervorgebracht, alle entworfen von der Kostümbildnerin Emi Wada: Ein Prinz und eine Prinzessin tanzen durch einen Garten. Sie tragen traditionell sieben bis acht Kimonos aus reiner Seide übereinander, 17 Kilo schwer. Viele Objekte werden am Ende einer Filmproduktion entsorgt, diese blieben erhalten – auch wegen ihrer gewissen Aura. Sie zeugen von den Tricks und Illusionen des Filmgeschäfts, aber auch von dem Wunsch nach authentischer Darstellung.