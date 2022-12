Top-10-Listen Was die Düsseldorfer 2022 bei Google gesucht haben

Düsseldorf · Corona ist raus. Seit Beginn der Pandemie war der Begriff als Top-Suchwort bei Google gesetzt, auch bei den Usern in Düsseldorf. In den Top 10 für 2022 taucht die Krankheit nicht mehr auf. Was die Einwohner der Landeshauptstadt in diesem Jahr gesucht haben.

14.12.2022, 15:31 Uhr

„Ukraine“ war auch in Düsseldorf einer der Top-Suchbegriffe. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Von Christoph Schroeter