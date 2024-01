Audiosystem für Kinder „Die Tonies sind komplett auf Kurs“

Das Jahr 2024 bedeutet eine Zäsur in der Geschichte der Tonies. Rund zehn Jahre nach der Gründung des Technologie-Unternehmens haben die beiden Düsseldorfer Gründer-Väter „ihr Baby“ in neue Hände gegeben: Patric Faßbender und Marcus Stahl ziehen sich raus, dafür ist mit Tobias Wann (51) ein neuer CEO da, der seit Jahresbeginn in die Welt der Tonies eintaucht. Unterstützung im Vorstand bekommt er durch einen Mann, der schon seit fast vier Jahren eine Führungsfigur bei der Audio-Plattform ist: Jan Middelhoff, promovierter Wirtschaftswissenschaftler, früherer McKinsey-Berater – und mittlerweile Tonies-Vorstand für Finanzen.