Unternehmen aus Düsseldorf Tonies-Aktie steigt um 40 Prozent – Analysten sehen drei Gründe

Der Kurs der Tonies-Aktie steht so hoch wie seit zwei Jahren nicht mehr: Knapp sieben Euro kostet ein Anteil des Düsseldorfer Audiosystem-Herstellers in diesen Tagen. Anfang April war es noch weniger als fünf Euro – seitdem ein Plus von mehr als 40 Prozent. Wo kommt dieser steile Anstieg so plötzlich her? Das Unternehmen hat bisher nicht auf eine Anfrage reagiert und äußert sich auch nur ungern zum Aktienkurs. Zwei Analysten aber liefern Antworten und sehen insgesamt drei Gründe für den Börsenboom der Tonies.