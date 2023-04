Technologieunternehmen aus Düsseldorf Tonies machen 32 Millionen Euro Minus und die Aktie steigt

Das Unternehmen der beiden Düsseldorfer Gründer Patric Faßbender und Marcus Stahl ist seit Mai 2021 an der Börse gelistet und hatte zwischenzeitlich zwei Drittel an Wert eingebüßt. Der Hauptgrund dafür ist, dass Tonies Verlust macht: 2022 lag das Minus bei knapp 32 Millionen Euro. In Zeiten von steigenden Zinsen werden Unternehmen an der Börse bestraft, die ihre Gewinne erst für die Zukunft versprechen.