Musik in Düsseldorf : Symphonien für das Wohnzimmer

Musik in Düsseldorf

Derendorf Bis Weihnachten spielen kleine Ensembles der Tonhalle für besondere Anlässe virtuelle „Sofa-Symphonien“. Der Konzertgenuss ist jedoch auf einen erlauchten Kreis begrenzt.

Noch ist das beige Sofa neben dem kleinen Weihnachtsbaum unbesetzt. Nur das Publikum ist bereits anwesend – zumindest virtuell. Die Blicke der Familien und Pärchen, die aus den 27 Kacheln der Zoom-Videokonferenz in den noch stillen Kammermusiksaal der Tonhalle schauen, wirken gespannt. Hier quetscht sich noch der Familienhund mit auf die Couch, da muss der Sohnemann zur Überbrückung der Wartezeit ein wenig bespaßt werden. Doch als die Protagonisten die „Bühne“ betreten, wird es plötzlich laut. Die Menschen entsperren ihre Mikrofone und applaudieren den fünf Bläsern der Düsseldorfer Symphoniker. Nach einer kurzen Begrüßung fangen die Musiker dann auch direkt an zu spielen – live aus der Tonhalle direkt in ihre Wohnzimmer.