Düsseldorfer Tonhalle : Eine außergewöhnliche Generalprobe

Düsseldorf Bürgerstiftung, Tonhalle und Rheinische Post luden am Freitagvormittag zu einer besonderen Veranstaltung: Der Generalprobe des Pianisten Kirill Gerstein und der Düsseldorfer Symphonikern, die kurz vor dem Konzert noch ein wenig an ihrem Auftritt feilten.

Lächelnd saß der Pianist Kirill Gerstein am Klavier, auch wenn seine Botschaft bestimmt war: Etwas mehr Enthusiasmus an den Instrumenten wäre schön. Keine ungewöhnliche Aussage, schließlich wird bei einer Generalprobe immer noch am Auftritt gefeilt. Ungewöhnlich war dagegen, dass diese Probe vor Publikum stattfand. Unter dem Titel „Kultur exklusiv für alle“ hatten Tonhalle, Bürgerstiftung und die Rheinische Post zu diesem besonderen Event geladen. Mehr als 1000 Menschen hörten zu, wie Gerstein mit den Düsseldorfer Symphonikern, dirigiert von Jesko Sirvend, Stücke von Gershwin und Rachmaninow spielte, jedoch nicht in Abendgarderobe, sondern in Jeans und T-Shirt.